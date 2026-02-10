Salvamento Marítimo prestó auxilio a 2.130 personas en Catalunya en 2025

Archivo - Un rescate de Salvamento Marítimo. - ALBERTO ESPADA-MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

BARCELONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los centros de Salvamento Marítimo ubicados en Catalunya (Barcelona y Tarragona), que dependen de Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante, coordinaron el año pasado el rescate, asistencia o búsqueda de 2.130 personas en un total de 979 actuaciones marítimas atendidas.

El mayor número de incidencias estuvo relacionado con la náutica de recreo, con un total de 599 emergencias y se atendieron 24 actuaciones relacionadas con la protección del medio ambiente marino, informa el Ministerio este martes en un comunicado.

En 2025, se vieron implicados en incidentes marítimos 600 embarcaciones de recreo, 25 buques mercantes y 43 pesqueros, y desde el Centro de Coordinación de Salvamento ubicado en Tarragona, donde se realiza esta función, se controlaron 1.994 buques en las entradas y salidas del puerto.

En toda España, Salvamento Marítimo coordinó el rescate, asistencia o búsqueda de 41.387 personas (una media de 113 al día) en las 7.347 actuaciones marítimas atendidas en toda la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento española a lo largo de 2025.

El número total de buques controlados por los centros de Salvamento Marítimo en los Dispositivos de Separación de Tráfico de Fisterra, Tarifa, Cabo de Gata, Canarias Oriental y Occidental, que refuerzan la seguridad en zonas de gran tráfico marítimo, ascendió a 154.353 buques.