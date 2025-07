Sampedro afirma que España solicitará abordar la oficialidad del catalán en la UE el 18 de julio

Señala que la adhesión a la UE hace 40 años "activó un proceso de modernización sin precedentes"

El secretario de Estado para la Unión Europea (UE), Fernando Sampedro, ha afirmado este miércoles que España ha solicitado incorporar en el orden del día del próximo Consejo de Asuntos Generales de la UE del 18 de julio el debate sobre la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE.

Lo ha dicho en su intervención durante la apertura del 5 Curso de Verano Sofia Corradi sobre la UE que organiza el Cidob, en la que ha intervenido el jefe de la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona, Sergi Barrera, y el director de la representación de la Comisión Europea en Barcelona, Manuel Szapiro, y que ha encabezado el director del Cidob, Pol Morillas.

Sampedro ha asegurado que, tras llevarlo a debate en mayo y que no se llegara a votar por las reticencias de algunos estados, se han dedicado a responder a "todas y cada una de las preguntas" que les han planteado, y se ha mostrado convencido de que no generará precedentes respecto a la incorporación de otras lenguas porque, a su juicio, no hay otras lenguas con estas características.

Ha apelado a la colaboración del PP en este sentido, concretamente ha mencionado a su líder, por su condición de gallego, Alberto Núñez Feijóo, y a los eurodiputados Esteban González Pons y Dolors Montserrat, valenciano y catalana, respectivamente.

"Estoy convencido que si ellos ponen de su parte, no tendremos ninguna dificultad para que los estados que han tenido algunas dudas y que no nos permitieron que lo adoptásemos en mayo, y que casualmente son de la misma familia política estas tres personas, lo aprueben", ha dicho.

40 AÑOS DE LA ADHESIÓN

Sampedro ha afirmado que la adhesión de España a la Unión Europea hace 40 años "activo un proceso de modernización sin precedentes", y que significó el final de la transición del franquismo a la democracia.

En este sentido, ha valorado que no se entiende el peso que tiene España en el ámbito internacional sin la participación europea, pero tampoco lo contrario: "Tampoco se entiende la participación europea sin el rol que ha cogido España en estos años".

Ha sostenido que España "tiene mucho que aportar y está aportando mucho" en ámbitos como la unidad europea, la agenda digital y la soberanía tecnológica y la cooperación y la vecindad sur de la Unión.

"NO ES SOLO BRUSELAS"

Sampedro ha recordado que la Unión se fundó "para evitar la guerra y garantizar la paz", algo que, a su juicio, debe seguir siendo su esencia, y ha remarcado la importancia de la UE para la ciudadanía en su día a día.

"No es solo un lugar geográfico, no es solo Bruselas, no son solo la legislación, la burocracia o cumbres periódicas, sino que es un proyecto político. Un proyecto político construido sobre los valores de la paz, del Estado de Derecho, de la democracia y también de la defensa del estado de bienestar", ha expuesto.

SERGI BARRERA

Por su parte, Barrera ha situado la presentación y el debate sobre el marco financiero plurianual 2028-2034 como un momento clave de la actual legislatura en el Parlamento Europeo, y ha considerado que abrirá un debate de grandísima trascendencia, aunque ha augurado que "las negociaciones no serán fáciles".

Ha explicado que el Parlamento Europeo ha reclamado con un apoyo amplio un presupuesto "más ambicioso y coherente con los objetivos estratégicos y más alineado con las necesidades reales", y ha mencionado ámbitos como la transición ecológica y digital, la autonomía estratégica y la cohesión social.

MANUEL SZAPIRO

Finalmente, Szapiro ha sostenido que la UE está en peligro porque el modelo y la apuesta para vivir en paz y en democraia está siendo atacado "cada vez con más intensidad y más impacto", y ha afirmado la UE es la prueba de que el multilateralismo definitivamente no está muerto, a pesar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aunque ha dicho que está siendo discutido.

"Estas crisis, estos ataques, este cambio de paradigma que estamos viviendo nos están haciendo más resilientes y, sobre todo, nos unen más", ha sostenido, a la vez que ha afirmado que el ciclo político dentro de la propia Unión parece que se está acelerando.