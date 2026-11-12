Sàmper agradece a Repsol su proyecto en Tarragona, que califica de "política social importantísima"

Archivo - El conseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha calificado de "política social importantísima", la inversión de Repsol de 400 millones en Tarragona, la mayor en hidrógeno renovable, porque supondrá la creación de unos mil puestos de trabajo.

Repsol, en colaboración con Enagás Renovable (sociedad participada mayoritariamente por Hy24), ha anunciado este jueves que desarrollará en Tarragona su tercer gran electrolizador, de 150 MW, con una inversión de unos 400 millones de euros.

En declaraciones a los medios, Sàmper ha destacado "el compromiso" de Repsol-Enagás y de la Generalitat con la sostenibilidad, pues se podrán generar 22.000 toneladas de hidrógeno renovable, lo que supondrá un ahorro de 250.000 toneladas de emisiones de CO2, así como el impulso que el proyecto supone para la industria catalana.