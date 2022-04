Sàmper asegura que los Mossos "necesitan muchos más efectivos de orden público"

Dice que "ponderación y proporcionalidad" tiene que ser el eje fundamental de toda intervención policial

El exconseller de Interior, Miquel Sàmper, ha asegurado este viernes que los Mossos d'Esquadra "necesitan muchos más efectivos de orden público", ya que hay 450 efectivos de la Brigada Móvil (Brimo) y 950 del Área de Regional de Recursos Operativos (Arro) en toda Catalunya.

Lo ha dicho durante su intervención en la Comisión de Estudio del Modelo Policial del Parlament de Catalunya, en la que ha explicado que con manifestaciones con 10.000 personas, como en el caso de Pablo Hasel, "no se puede exigir que los agentes puedan prestar buen servicio".

Ha expresado que con más efectivos se evitará la confrontación cuerpo a cuerpo, y que el uso de la fuerza "es desagradable por definición".

Sàmper también ha explicado que el riesgo en cualquier actuación se incrementa cuando delante de los efectivos hay personas lanzando ladrillos o vallas a la línea policial, en sus palabras, y ha manifestado: "Exigir la perfección en el disparo de un proyectil de foam es cada vez más complicado, no es lo mismo disparar contra una persona que está quieta que con multitud de personas que se están moviendo".

Asimismo, ha explicado que el jefe de la Brimo, Xavier Pastor, es el exresponsable del área de mediación de los Mossos, por lo que es "una persona experta en mediación y en el modelo de proximidad dialogada".

"La mediación es clave en cualquier intervención y las armas disuasivas pretenden evitar en todo momento la confrontación del cuerpo a cuerpo", ha añadido.

PONDERACIÓN Y PROPORCIONALIDAD

Sàmper también ha dicho que "es bueno que a la policía se le deje hacer su trabajo y que no se haga política con su trabajo", pero que se les puede exigir una mejora constante, transparencia y ponderación en el ejercicio de la fuerza.

"Ponderación y proporcionalidad tienen que ser el eje fundamente de toda intervención policial en materia de orden público o en cualquier otro. Quién no respeta el principio de autoridad no puede pedir ponderación y proporcionalidad, y quien no es ponderado y proporcional, no puede esperar el respeto al principio de autoridad", ha zanjado.