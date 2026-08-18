Sàmper celebra la "solidez" de la economía catalana tras aumentar las exportaciones un 1,3%

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en una imagen de archivo- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha celebrado este martes la "solidez y el dinamismo de la economía catalana" tras conocerse que las exportaciones han aumentado un 1,3% en Catalunya en la primera mitad del año, ha informado el Govern en un comunicado.

Pese al incremento de las ventas al exterior, el déficit comercial ha aumentado un 9,1% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año pasado y se ha más que duplicado (+106%) en el mes de junio respecto al mismo mes de 2025 hasta los 1.390,5 millones, según datos avanzados por la Secretaría de Estado de Comercio.

Sàmper ha destacado que las empresas catalanas "han sabido adaptarse a las volatilidades producidas por el auge proteccionista impulsado por los Estados Unidos, con un sector exportador que ha abierto nuevos mercados".

La Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (Acció) se ha fijado como objetivo conseguir en el periodo 2026-2030 que 2.000 nuevas empresas catalanas empiecen a exportar.

Otro objetivo prioritario del Govern es "mantener el liderazgo actual en el volumen de exportaciones del Estado".