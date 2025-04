Sàmper cree que "no existe" alternativa al turismo y pide soluciones a los que están en contra

Pide encontrar "un equilibro" entre lo que necesita el sector y la sociedad

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que "no existe" una alternativa a la eliminación del turismo y ha pedido soluciones a los que están en contra y tienes discursos turismofóbicos.

"No me gustaría escuchar más discursos de esas características sin acompañar con una capacidad de dar una sustitución, y es que no existe", ha dicho este miércoles en Barcelona en la inauguración del 'Tourism & Economy Summit'.

En la inauguración también han participado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y la consejera delegada de Paradores, Raquel Sánchez.

Según Sàmper, a todo el mundo le gustaría decir que su economía se basa principalmente en la tecnología o en sectores de alto valor añadido, pero ha asegurado que no se puede prescindir del turismo, un sector que movió 20.000 millones en 2024 en Catalunya.

UN TURISMO "COMO DIOS MANDA"

Ante esta situación, el conseller ha defendido que se debe encontrar "un equilibrio" entre lo que necesitan el sector y lo que quiere la sociedad, y ha dicho que los turistas deben tener derechos, pero también obligaciones.

"España y Catalunya siempre van a tener ese turismo y, por tanto, las administraciones tenemos la obligación de hacer que sea como Dios manda, un turismo del siglo XXI acorde con nuestras necesidades de sostenibilidad", ha dicho.