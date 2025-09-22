Sàmper destaca la apuesta del Govern y la alianza con el País Vasco para la economía social

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, visita el Grupo Mondragón - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado la apuesta del Govern por impulsar la Economía Social y el Cooperativismo durante su visita este lunes en la sede del Grupo Mondragón, en Guipúzcoa, y ha señalado la alianza entre Catalunya y el País Vasco para la economía social.

"Catalunya y País Vasco nos hemos aliado para reforzar el impulso que, desde nuestros territorios, le estamos dando a la Economía Social y el Cooperativismo porque hay que expandir este modelo económico por todas partes", ha afirmado Sàmper, según un comunicado de la Conselleria.

El ámbito de la Economía Social y el Cooperativismo en Catalunya reúne a más de 4.700 cooperativas, lo que representa el 19,1% de las de España, mientras que las empresas de Economía Social son el 3% del tejido empresarial, el 6% de los puestos de trabajo y más del 8% del Producto Interior Bruto (PIB).

El conseller ha visitado, también, la cooperativa Copreci, que forma parte del Grupo y desarrolla componentes para electrodomésticos.

LA ASETT

Sàmper se ha reunido con representantes de la Arizmendiarreta Social Economy Think Tank (ASETT), entidad dedicada al estudio y promoción de la Economía Social en el País Vasco y a la que se incorporará Catalunya, como anunció el viernes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

La intención del Govern es que las mayores cooperativas de Catalunya, entidades académicas, institucionales y empresariales se sumen a la ASETT para poder dar un paso importante en la proyección internacional, según ha remarcado Sàmper.