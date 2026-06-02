Sàmper destaca que la caída del paro en España este mayo "se lidera" desde Catalunya

Archivo - El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, se ha congratulado este martes de las cifras de ocupación de este mayo publicadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las cuales tacha de positivas para Catalunya y de las que destaca la caída del paro y el que considera un récord de ocupación en toda España que "se lidera" desde Catalunya.

Sámper ha apuntado que una cifra de reducción del paro tan baja en mayo (307.627 personas) no se producía desde 2008 y ha comparado el aumento de ocupación de Catalunya (situado en los 3.971.167 personas) con el inferior de la Comunidad de Madrid, ha dicho en un mensaje en vídeo publicado por el Govern.

El conseller también remarca que la reducción de paro se produce "en todos los territorios, en todos los sectores y por igual entre hombres y mujeres" y ve como cierta tendencia entre los jóvenes menores de 25 años.

Sobre la cohorte de jóvenes menores de 25 años, ha resaltado que es "muy positivo" que se pueda ocupar a los jóvenes catalanes.

"Desde la Generalitat, seguiremos trabajando de la mano de los agentes sociales y económicos para mantener esa tendencia económica positiva en Catalunya", ha zanjado.