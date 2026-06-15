Sàmper destaca la importancia de anticiparse en materia de prevención de riesgos laborales

El conseller de Empresa y Treball de la generalitat de Catalunya, Miquel Sámper, durante la celebración del acto institucional de apertura del "XV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica - Prevencia 2026", a 15 de junio de 2026, en Bar - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado la importancia de anticiparse en materia de prevención de riesgos laborales y ha recordado la muerte de una trabajadora del servicio de limpieza viaria de Barcelona el verano pasado, en medio de una ola de calor.

"Falleció quizás porque no habíamos previsto tampoco desde las administraciones que en esos momentos, en esos picos de calor, una cosa tan sencilla como una gorra te puede salvar la vida", ha dicho durante su intervención en XV Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica (Prevencia) 2026 en Barcelona.

Sàmper ha afirmado que el efecto del cambio climático afecta de forma indiscutible a todos en mayor o menor medida, pero de forma muy especial al mercado laboral, ya que por ejemplo un jardinero "no puede trabajar, ni debe trabajar" en medio de un pico de calor con 38 ó 40 grados.

Por eso la Conselleria de Empresa y Trabajo ha impulsado un protocolo de actuación que pretende reducir ese tipo de riesgos que cada vez más afectan a los trabajadores: "Que nuestros trabajadores puedan trabajar en unas condiciones dignas es una obligación de cualquier administración".

"Estamos desarrollando instrumentos para intentar reducir al máximo las incidencias que efectivamente tiene desde el cambio climático hasta, por ejemplo, la peligrosidad en la construcción", ha añadido.

CONDICIONES LABORALES

De este modo, considera que la administración pública debe situar como objetivo fundamental encontrar esos elementos de prevención de riesgos que hagan que los trabajadores trabajen "dignamente y sin poner en riesgo su vida".

Ha asegurado que el sector productivo debe dar tanta importancia a la empresa, quien genera la actividad, como a quien la produce con sus manos: "Tan importante es ser capaces de encontrar caminos para encontrar incrementos de nuestra productividad, para encontrar nuevos sectores con los que generar riqueza y prosperidad, como por supuesto tener unas buenas condiciones de nuestro mercado laboral".

También ha dicho que Catalunya debe sentirse orgullosa del diálogo social, porque a veces funciona bien o muy bien y siempre se llega a una conclusión, aunque "eso no quiere decir que entre el mundo de la patronal y el mundo de los sindicatos no haya discusiones, que a veces se eternizan un cierto tiempo".