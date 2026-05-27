Sàmper dice que el aumento de ERE en Catalunya se debe al proceso de transformación tecnológica

El conseller Miquel Sàmper (d) y el secretario general de Empresa Pol Gibert (i) en el Parlament - CONSELLERIA DE EMPRESA

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha asegurado que el aumento de expedientes de regulación de empleo (ERE) que ha habido en los últimos meses en Catalunya se debe al proceso de transformación económica, tecnológica e industrial que se da en la actualidad.

Lo ha dicho este miércoles ante la Comisión de Empresa y Trabajo del Parlament en su comparecencia para presentar los Presupuestos de 2026, en la que ha explicado que su Conselleria contará con 1.506 millones de euros, un 12,7% más respecto a las últimas cuentas aprobadas, en 2023.

Sàmper ha pedido "huir del alarmismo", ya que ha dicho que el momento actual es muy diferente a 2008, y ha añadido que la Generalitat debe ser capaz de readaptar a los trabajadores afectados a los trabajos actuales y las exigencias tecnológicas.

Ha asegurado que, en los últimos 15 años, se han evitado muchos cierres de empresas y que el nuevo modelo del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) se debe centrar en que los afectados solo estén en paro el tiempo que necesiten para readaptarse a las nuevas necesidades del mercado labora.

En todo caso, el conseller ha asegurado que el principal reto de su Departamento es "disminuir el paro estructural y de larga duración".

Ha explicado que las políticas de Trabajo contarán con 662 millones, el 44% del presupuesto del Departamento, y ha subrayado el "compromiso con la mejor ocupabilidad, la reducción del paro y la calidad de las condiciones laborales".

Ha detallado que "la mayor parte" de estos recursos se destinará a políticas activas de empleo y al trabajo que hace el SOC, que prevé atender a un millón de personas y 25.000 empresas.

Además, ha recordado que el acuerdo alcanzado con ERC y Comuns prevé reforzar la Inspecció de Treball con 20 inspectores y 40 técnicos.

PNI

Sàmper ha ratificado la voluntad del Govern de fortalecer el nuevo Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), que ha dicho que presentará en diferentes puntos de Catalunya.

Ha recordado que contará con 5.000 millones y que incrementará las dotaciones para la formación de profesionales de los sectores industriales y una mayor disponibilidad de suelo industrial y estratégico.

"Ha sido y es una de las obsesiones" que tiene como conseller, ha asegurado, y ha añadido que el Govern prevé elaborar un plan de trabajo para resolver las carencias que se puedan detectar.

Por otro lado, Sàmper ha destacado "el gran trabajo que se hace para internacionalizar empresas" a través de Acció y ha explicado que se destinará el 3% del Presupuesto del Departamento a esta internacionalización.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado de Junts, Joan Canadell, ha afeado que el proyecto de Presupuesto va "18 meses tarde" y ha asegurado que es exactamente el mismo proyecto que el presentado en febrero.

De ERC, Jordi Albert ha defendido que son unos "nuevos presupuestos, diferentes" y que han añadido las prioridades que su partido puso en la mesa de negociación.

Para el PP, Àngels Esteller ha criticado que "el teatro político entre el Govern y ERC ha hecho perder meses" de Presupuestos y lo ha ligado a las pasadas elecciones en Andalucía y a las necesidades del Gobierno.

El diputado de Vox, Javier Ramírez, se ha referido a la causa judicial en la que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha dicho que afecta a los Presupuestos, pues ha recordado que la anterior legislatura se "rompió por el Hard Rock", proyecto que ha aparecido en el caso.

De Comuns, Lluís Mijoler ha dicho que se abre una nueva oportunidad para que Catalunya tenga nuevos Presupuestos y que "llegan en un momento importante para el país".

Por parte del PSC, Conchi Jiménez ha pedido respeto por la presunción de inocencia, en referencia al 'caso Plus Ultra', y ha puesto en valor la negociación y "la escucha" de los últimos meses para sacar adelante los Presupuestos.