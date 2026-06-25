Sàmper reivindica el "buen momento" de la economía catalana ante el mundo empresarial

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - GOVERN

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reivindicado este jueves el "buen momento" de la economía catalana ante el mundo empresarial en el acto institucional del Día de la Empresa 2026.

En un comunicado del departamento, han explicado que medio millar de personas vinculadas al mundo empresarial catalán han asistido al encuentro, que se ha celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Durante el acto, se ha celebrado una mesa redonda con la presidenta de Torelló Viticultors, Ernestina Torelló, y el presidente de honor de Moventia, Miquel Martí, y también se ha hecho un reconocimiento a las empresas centenarias de Catalunya con la intervención de Ignasi Escudé, consejero delegado retirado de Pont, Aurell i Armengol, que supera los 150 años de vida.

Entre los representantes del mundo empresarial catalán que han asistido estaba el presidente de Pimec, Antoni Cañete; el de Cecot, Xavier Panés, así como integrantes de las Cambres de Comerç, entre los cuales destacan los presidentes de Girona, Lleida, Reus, Terrassa y Valls.

También han acudido los directores generales de Eurecat, Xavier López, y el de Leitat, Jordi Cabrafiga, y miembros destacados de asociaciones de comerciantes, gremios professionales, del sector turístico -com Confecat y Acave-, clústers y el mundo de la economía social i solidaria.

El encuentro ha reunido, además, a representantes de empresas catalanas de todo el territorio y de todos los sectores como Fritz Ravich, Ebro, Satelliot, Relats, Ros Roca, Sorigué o Som Mobilitat.

INDICADORES

Entre los indicadores positivos de la economía catalana han destacado que las exportaciones catalanas alcanzaron un récord histórico en 2025 con 100.779 millones de euros, y que Catalunya contabilizó 2.403 startups, un 5,2 % más que el año anterior y la cifra más alta de la serie histórica.

También destacan que en el periodo 2021-2025, Catalunya recibió unos 1.890 millones de euros del programa Horizon Europe y lideró el reparto de los fondos en España, así como que el Regional Innovation Scoreboard situó a Catalunya como una región europea innovadora situándola en la posición 72 de un total de 241.

Además, según datos de la Oficina Europea de Patentes, Catalunya lideró la solicitud de patentes en el Estado con 754 registros, un 4,1% más que el año anterior, y el gasto en R+D subió un 2,2% en 2024, hasta los 5.485 millones de euros.

Otros puntos que recogen es que Catalunya cuenta con más de 9.600 empresas extranjeras en el territorio, un 68% más que hace una década, y que los acuerdos comerciales entre la UE y mercados estratégicos como el Mercosur e India ampliarán el acceso a mercados estables.

El 27 de junio se conmemora el Día de la Empresa en Catalunya, una efeméride instaurada en 2021 por parte del departamento para reconocer "la contribución de las empresas al progreso económico y social" de Catalunya.