Sàmper viaja a Marruecos para reforzar relaciones comerciales y empresariales con Catalunya

Archivo - El conseller de Empresa Miquel Sàmper - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, encabeza una misión institucional en Marruecos que se inicia este sábado y se alargará hasta el próximo jueves con el objetivo de reforzar las relaciones comerciales y empresariales con Catalunya.

Marruecos es un mercado estratégico para la internacionalización de las empresas catalanas, en el que las exportaciones han crecido más de un 80% en los últimos 10 años, informa la Generalitat en un comunicado este viernes.

La delegación del Govern, en la que también participa el secretario general de la Conselleria de Empresa y Trabajo, Pol Gibert, visitará las ciudades de Casablanca, Rabat y Tánger.

La misión se ha organizado desde Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas de la Conselleria, mediante su Oficina Exterior de Comercio e Inversiones en Casablanca.

Sàmper mantendrá reuniones con diversas instituciones públicas, organizaciones empresariales, organismos de atracción de inversiones y empresas catalanas con presencia en el país, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de colaboración e impulsar los intercambios comerciales.