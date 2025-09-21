Sánchez acusa a Aznar de que vio armas de destrucción masiva pero no la "barbarie" en Gaza

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el presidente del Gobierno, Pedro Sànchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, este domingo en la Festa de la Rosa, que anualmente se celebra en Gavà (Barcelona). - LORENA SOPENA-EUROPA PRESS

GAVÀ (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este domingo a las críticas de su antecesor José María Aznar por su posición sobre Gaza y ha ironizado con que el popular "veía armas de destrucción masiva donde no existían y es incapaz de ver la barbarie que perpetra" el presidente israelí Benjamin Netanyahu en Gaza.

Lo ha dicho en su intervención en la Festa de la Rosa, celebrada anualmente por el PSC en Gavà (Barcelona), donde también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, y han asistido el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y se ha reunido unas 15.000 personas según el PSC.

Sánchez ha dicho que lo que la ciudadanía espera de Aznar son disculpas: "Disculpas por su guerra de Irak, disculpas por su mentira con la guerra de Irak y también por el 11 de marzo", en referencia a los atentados de 2004 en Madrid.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)