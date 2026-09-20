Sánchez augura una victoria electoral en las municipales y generales: "¡Hasta 2031 y más allá!"

Sánchez e Illa - Alberto Paredes - Europa Press

GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha augurado este domingo una victoria socialista en el ciclo electoral que se abre en 2027, con elecciones municipales y generales: "¡Hasta 2031 y más allá! ¡Ánimo y a por la victoria".

"Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027", ha dicho en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona) junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

También ha ironizado sobre cómo reaccionarán PP y Vox a una eventual victoria socialista: "Cuando las ganemos ya sabemos lo que harán PP y Vox al día siguiente: pedir elecciones anticipadas".

"Nosotros les recordaremos que, cuando gobierna la izquierda, también duran cuatro años las legislaturas. ¡Hasta 2031 y más allá!, ha exclamado.

Los militantes congregados en la Pineda de Gavà le han vitoreado en distintas ocasiones con gritos de 'Sánchez no estás solo', 'Pedro, Pedro, Pedro' y 'Presidente'.