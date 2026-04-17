Sánchez encabeza la cena del Global Progressive Mobilisation en el MNAC de Barcelona

Foto de familia durante la celebración de la cena de la Global Progressive Mobilisation (GPM), a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encabezado este viernes en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) la cena del Global Progressive Mobilisation, que se celebra este viernes y sábado en Barcelona en el recinto Gran Via de Fira Barcelona.

A la cena han asistido la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagaesen; la de Ciencia e Innovación, Diana Morant; la de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

También han acudido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el presidente del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Löfven; la Comisaria Europea de la Competencia, Teresa Ribera; el Secretario General de CC.OO., Unai Sordo, y el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez.