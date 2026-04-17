Sánchez hace una breve aparición en la cumbre progresista de Barcelona antes de la cena en el MNAC

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, este viernes en la Global Progressive Mobilisation - EUROPA PRESS

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho una breve aparición este viernes por la tarde en la Global Progressive Mobilisation (GPM) que se celebra hasta este sábado en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), antes de asistir a la recepción de la cumbre junto a otros líderes en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Sánchez ha llegado pocos minutos después de las 19 horas, donde ha sido recibido entre vítores y aplausos por los asistentes, y posteriormente ha visitado el recinto, donde ha conversado y se ha tomado fotos con simpatizantes socialistas.

El presidente cerrará el sábado la GPM, junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e intervendrán en la misma también los presidentes, entre otros países, de México, Colombia y Uruguay, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi.