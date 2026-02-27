Sánchez, Illa y Collboni asistirán a la ceremonia de los Premios Goya en Barcelona

Una escultura gigante del 'Goya' en los Jardinets de Gràcia de Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades, asistirán este sábado a la ceremonia de la 40 edición de los Premios Goya en el Auditori CCIB de Barcelona.

También asistirán la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

De los Comuns, asistirán a la gala del cine la coordinadora Gemma Tarafa, el portavoz parlamentario David Cid, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el alcaldable por Barcelona Gerardo Pisarello.

Por parte del PP acudirá a la ceremonia de entrega de los Goya su portavoz en la Cámara catalana, Juan Fernández, mientras que por parte de Junts no asistirá ningún representante a la ceremonia, tampoco el presidente del Parlament, Josep Rull.

'LOS DOMINGOS' Y 'SIRAT', FAVORITAS

La gala de los Goya vuelve a celebrarse 26 años después en la ciudad de Barcelona en una edición en la que parten como favoritas por número de nominaciones 'Los domingos', con 13, y 'Sirat', con 11.

La edición estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales y en la que más de 60 profesionales entregarán 'cabezones'.

Entre los entregadores destaca la actriz Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea, y la futbolista del FC Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Tras estos dos filmes con más nominaciones se sitúan 'Maspalomas' con 9, 'La Cena' con 8 y 'Sorda' y 'El Cautivo' con 7 nominaciones, y las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'.

Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'. A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Entre las nominaciones destaca la de Víctor Manuel, que afronta su primera nominación por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a Mejor Canción Original por 'La cena'.

GONZALO SUÁREZ Y SUSAN SARANDON

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria que abarca cine, literatura y periodismo, mientras que otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La gala de los Goya contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini, que también se subirá al escenario para actuar.