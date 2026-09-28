Sánchez, Illa y Prieto se reúnen con el G8 empresarial catalán

(I-D) Sanfeliu (Barcelona Global), Puig De Travy (CEC), Garcia-Milà (Cercle D'economia), Cañete (Pimec), Salvador Illa, Pedro Sánchez, Santacreu (Cámara De Barcelona), Mateu (Racc), Benet (Femcat), Carlos Prieto Y Manuel De La Rocha - GENERALITAT

BARCELONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto se han reunido este lunes con los dirigentes del conocido como G8 empresarial catalán en un almuerzo celebrado en el Palau de Pedralbes de Barcelona.

Han participado en el encuentro el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el decano del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy.

También han estado presentes el presidente de Femcat, Tatxo Benet; el presidente del Racc, Josep Mateu, y el presidente de Barcelona Global, Josep Lluís Sanfeliu, así como el secretario general de Asuntos Económicos en Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.