Sánchez Llibre (Foment) dice que Torres (BBVA) "nunca ha dicho la verdad" en cuestiones de la OPA

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado este miércoles que el presidente de BBVA, Carlos Torres, "nunca ha dicho la verdad" en ciertas cuestiones de la OPA al Banco Sabadell y ha alertado de que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, trata a los agentes sociales como presuntos delincuentes, textualmente.

"El señor Torres nunca ha dicho la verdad sobre determinadas cuestiones. Los planteamientos hechos finalmente han acabado siendo contrarios a lo que había manifestado al inicio de la operación", ha dicho sobre la OPA en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, y le ha instado, en sus palabras, a desistir y darla por perdida si no logra más del 50% de apoyo.

Ha expresado que la oferta del BBVA "es una tomadura de pelo" y, preguntado por si el Govern y el Ejecutivo central han estado a la altura con la OPA, lo ha afirmado y ha añadido que, según él, quien no lo ha estado es la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

INSTA A SÁNCHEZ A "PONER ORDEN" EN EL GOBIERNO

Preguntado por la ampliación del permiso por defunción de un familiar a 10 días que quiere introducir la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que no está en contra de la medida pero que el "problema" son las formas.

"No lo ha consultado con los agentes sociales. Nos trata como presuntos delincuentes. No me cansaré de decirlo, ¡que nos respete!. Lo suyo es una provocación continua, el señor Pedro Sánchez debería poner orden en su Gobierno y decirle a esta señora que nos deje trabajar", ha dicho.

Cree que el Govern debería llegar a un acuerdo con el Gobierno para ampliar la vida útil de las centrales nucleares en Catalunya: "Si se cierra Almaraz, se cerrarán todas y eso supondrá vivir un nuevo apagón en Catalunya en 2030".