Sánchez Llibre (Foment) pide una fiscalidad catalana "igual de competitiva" que Madrid o Valencia

Josep Sánchez Llibre durante la sesión - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha pedido este martes que las empresas y los ciudadanos de Catalunya tengan una fiscalidad "igual de competitiva que los madrileños o los valencianos".

En el Forbes Catalonia Economic Summit, ha dicho que esta falta de "una fiscalidad competitiva" provoca a las familias problemas para llegar a fin de mes y, entre otras cosas, ha reprochado que no se haya deflactado la inflación de los últimos años en el IRPF.

Para eso, ha pedido una reflexión y buscar espacios de diálogo sobre la fiscalidad "que afecta a trabajadores y empresas.

ABSTENTISMO

Por otra parte, ha subrayado que el absentismo laboral es "uno de los factores más negativos de los que afectan a la productividad empresarial".

Para Sánchez Llibre, uno de los principales retos de la economía catalana es que las empresas puedan redistribuir su riqueza "más equitativamente" para reducir las desigualdades sociales.

EL PELIGRO DE LA DESIGUALDAD

Cree que el gran problema de España son las desigualdades sociales, ya que "cuanto más grandes son, más crecen los extremismos de derechas y de izquierdas".

Por eso, "es fundamental un gran pacto social entre empresas, sindicatos y administraciones" para corregir estas desigualdades y aumentar la cohesión social.

El presidente de la patronal ha afirmado que las empresas deben "ir en la dirección" de subir los salarios, pero que eso implica incrementar la productividad.