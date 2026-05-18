Sánchez Llibre prevé "mejorar sinergias" entre Foment y el Govern durante la nueva legislatura

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, durante la Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva en la sede de Foment del Treball, a 18 de mayo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). El acto instituc - Alberto Paredes - Europa Press

Confía en que el acuerdo para los presupuestos de la Generalitat no implique más presión fiscal BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El recién reelegido presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha afirmado que durante su nuevo mandato prevé profundizar su relación con el Govern de la Generalitat para construir un espacio de diálogo profundo y permanente: "Se trata de mejorar sinergias y de trabajar por un objetivo común, el bienestar de la sociedad catalana".

Lo ha dicho este lunes en su discurso de investidura durante la Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de la patronal catalana, donde ha defendido, a las puertas del acuerdo entre el Govern y ERC, que "un país sin presupuestos no puede funcionar".

Al respecto, ha reclamado que este acuerdo no incremente la presión fiscal en las empresas y familias de Catalunya: "Ojalá se pongan de acuerdo".

En este acto también han participado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Sánchez Llibre, que ha contado con 290 avales en su reelección, ha asegurado que Foment no quiere ser una institución de reivindicación, sino una institución de propuesta y responsabilidad, y "una herramienta para construir consensos al servicio de la empresa, del progreso social y del bien común".

Por eso, ha incidido en la importancia del diálogo social y ha dicho que la patronal ofrecerá "mano extendida, diálogo leal y voluntad de acuerdo" a los gobiernos, los sindicatos, las universidades, las organizaciones sociales y al conjunto de la sociedad civil.

Asimismo, ha puesto énfasis en la necesidad de contar con una movilidad eficiente, un mercado laboral funcional y vivienda digna: "La solución no es demonizar a los propietarios ni asustar a la inversión. La solución es más oferta, más suelo, más agilidad en licencias, más colaboración público-privada y más seguridad jurídica".

También ha afirmado que Catalunya necesita más confianza en su propia capacidad empresarial y ha defendido que no existe industria sin energía, ni economía sin agua, por lo que ha puesto de relieve la necesidad de una "transición energética realista".

Además, ha reclamado seguridad jurídica, buena administración y confianza institucional, y ha defendido que ningún proyecto de inversión puede "quedar bloqueado durante meses o años por trámites redundantes, falta de coordinación o interpretaciones discrecionales".

BALANCE Y OBJETIVOS

El presidente de la patronal ha hecho balance del mandato finalizado y ha afirmado que, entre otras cosas, han consolidado Foment PIME y el Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya; han trabajado por el regreso de empresas a Catalunya; han reforzado la presencia europea e internacional de Foment, y han impulsado misiones empresariales en Bruselas y donde ha hecho falta.

También ha destacado la defensa de la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, la mejora de las infraestructuras, la industria, la innovación y la digitalización; y ha dicho que Foment ha contribuido a frenar la imposición por ley de la jornada de 37,5 horas, evitando "una medida que habría tenido consecuencias muy negativas para la economía catalana y española".

En este sentido, Sánchez Llibre ha asegurado que durante el nuevo mandato la patronal tiene el objetivo de situar la productividad como eje central del progreso económico y social; la competitividad empresarial como la base de la prosperidad, y ha señalado la necesidad de una fiscalidad estable, competitiva y orientada al crecimiento.

"Catalunya no puede seguir castigando empresas, familias, autónomos y clases medias con una presión fiscal que resta capacidad de atraer inversión y talento", ha añadido, por lo que proponen suprimir el impuesto de patrimonio, reformar sucesiones y donaciones, deflactar el IRPF, revisar los impuestos propios y evitar nuevas figuras impositivas que nos alejen de Europa, entre otras medidas.

ABSENTISMO

Sobre el absentismo, Sánchez Llibre ha dicho que es una "emergencia silenciosa" y un freno directo a la productividad, a los salarios y al bienestar de las personas, por lo que ha explicado que Foment se compromete a trabajar para reducir el absentismo del 5,5% al 4%, cerca de los niveles de 2019.

Para eso, la patronal impulsará el 'libro blanco sobre el absentismo laboral': "Contando con todas las partes implicadas. Sin apriorismos, con datos, expertos y con la voluntad de encontrar soluciones y mejoras".

APOYO DE LAS CONFEDERACIONES

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dicho que la palabra responsabilidad les define en un "momento álgido de sectarismo, de radicalidad", donde ha asegurado que no se sienten a gusto.

Además, ha defendido que el derecho de la propiedad privada "está difuso" y ha dicho que la deflactación de los impuestos supondría a las arcas, a los bolsillos de los españoles, casi 20.000 millones de euros.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha agradecido a Sánchez Llibre su apoyo a los autónomos "en un momento donde se está haciendo una política antiemprendedores, antiautónomos y antiempresas" y ha afirmado que sufren un acoso incansable por parte de la Agencia Tributaria.

También ha asegurado que los autónomos de Catalunya y España viven en un infierno fiscal: "Cada día más impuestos, cada día más trabas, más normas, más zancadillas, más obligaciones, subida de cotizaciones. Nos hemos convertido en el cajero automático".

La presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, ha puesto en valor el compromiso de Foment por las pymes catalanas y ha enfatizado que la unión y el diálogo son fundamentales, ya que "si algo tiene la pyme es esa capacidad de ayudar y contribuir con todos los ciudadanos y hacer de Catalunya y de España un lugar mejor para vivir".

Asimismo, ha pedido reducir la presión fiscal y respetar la libertad de empresa, la propiedad privada y la seguridad jurídica: "Trabajaremos todos juntos por conseguir que esto sea una realidad en España y cada día podamos tener más empresas más grandes".