Sánchez Llibre es reelegido presidente de Foment del Treball

Josep Sánchez Llibre, reelegido por un tercer mandato presidente de Foment - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Josep Sánchez Llibre ha revalidado su tercer mandato al frente de Foment del Treball tras su reelección como presidente este lunes durante la Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de la patronal catalana.

En este acto han participado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Sánchez Llibre, que ostenta el cargo desde noviembre de 2018, convocó elecciones anticipadas el pasado 13 de abril y su candidatura ha sido la única, por lo que tras ser reelegido ha afirmado que este será "un mandato de continuidad con ambición, exigencia y objetivos muy claros".

El programa electoral y la propuesta a la presidencia de Sánchez Llibre se ha centrado en el incremento de la productividad y competitividad de las empresas y reducir el absentismo laboral, a través de la negociación colectiva y de la propuesta de un pacto a nivel estatal entre empresarios, administraciones públicas y sindicatos.

Otros puntos clave han sido reducir la presión fiscal para las empresas y familias, con medidas como eliminar el impuesto de patrimonio; reducir y bonificar el impuesto de sucesiones o deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como facilitar el acceso a la vivienda, la simplificación administrativa o conseguir unas infraestructuras eficientes.