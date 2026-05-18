Sánchez Llibre es reelegido presidente de Foment del Treball

Josep Sánchez Llibre, reelegido por un tercer mandato presidente de Foment
Josep Sánchez Llibre, reelegido por un tercer mandato presidente de Foment - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 18 mayo 2026 12:35
Seguir en

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Josep Sánchez Llibre ha revalidado su tercer mandato al frente de Foment del Treball tras su reelección como presidente este lunes durante la Asamblea General de Proclamación del presidente y vocales de la Junta Directiva de la patronal catalana.

En este acto han participado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; la presidenta de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Ángela de Miguel, y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.

Sánchez Llibre, que ostenta el cargo desde noviembre de 2018, convocó elecciones anticipadas el pasado 13 de abril y su candidatura ha sido la única, por lo que tras ser reelegido ha afirmado que este será "un mandato de continuidad con ambición, exigencia y objetivos muy claros".

El programa electoral y la propuesta a la presidencia de Sánchez Llibre se ha centrado en el incremento de la productividad y competitividad de las empresas y reducir el absentismo laboral, a través de la negociación colectiva y de la propuesta de un pacto a nivel estatal entre empresarios, administraciones públicas y sindicatos.

Otros puntos clave han sido reducir la presión fiscal para las empresas y familias, con medidas como eliminar el impuesto de patrimonio; reducir y bonificar el impuesto de sucesiones o deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), así como facilitar el acceso a la vivienda, la simplificación administrativa o conseguir unas infraestructuras eficientes.

Contador

Contenido patrocinado