Sánchez reivindica sus acuerdos con Junts, ERC y el nacionalismo vasco que dan "estabilidad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido avanzar en los acuerdos que permitieron su investidura en 2023 con Junts, los conocidos como acuerdos de Bruselas, y cumplir también con los pactos alcanzados con ERC y con los partidos nacionalistas vascos por la "estabilidad" que considera que han aportado a la legislatura y que cree que pueden aportar en el futuro.

Lo ha dicho en su intervención este miércoles en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya, justo en la semana en la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto a Junts y PNV una moción de censura instrumental.

En este contexto y frente al empresariado catalán, Sánchez ha reivindicado los pactos con los de Carles Puigdemont, ha abogado por "abordar las raíces del conflicto territorial" entre Catalunya y España y avanzar en la reforma de la financiación autonómica y ha deseado la aplicación efectiva de la ley de amnistía, un hito que ha deseado que sea efectivo en esta misma legislatura.

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