Sans (ERC) critica que Interior no tenga delante a alguien "comprometido con los derechos humanos"

"Todo lo que ha servido para mejorar y defender a Catalunya" ha llegado de los acuerdos Esquerra-PSOE



BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha criticado este lunes que al frente del Ministerio de Interior --que volverá a encabezar Fernando Grande-Marlaska-- no haya alguien "comprometido con los derechos humanos".

"Creemos que el nombre que se propone no tiene esta trayectoria de compromiso con la defensa de los derechos humanos y, por tanto, es un nombre que nos chirría", ha afirmado en rueda de prensa sobre el ministro Marlaska, y también ha señalado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el mismo motivo.

Aún así, Sans ha expuesto que, para ERC, no importan los nombres de los ministros, sino que lo "importante es el cumplimiento de los acuerdos".

Además, ha asegurado que es irrelevante la pérdida de ministerios del PSC, obteniendo uno --el de Industria con el exalcalde de Barcelona Jordi Hereu al frente-- porque "todo lo que ha servido para mejorar y defender a Catalunya ha llegado del acuerdo entre ERC y el PSOE".

LEY DE AMNISTÍA

Sans ha afirmado que desde ERC no descartan "utilizar todas las herramientas en la tramitación parlamentaria para mejorar esta ley" de amnistía, y ha pedido discreción para poder blindar jurídicamente la ley.

"No descartamos poder presentar enmiendas", ha dicho portavoz ante la posible modificación de la ley de amnistía, y ha asegurado que los republicanos no entenderían --textualmente-- que otras formaciones no se sumaran a cualquier propuesta que pueda mejorar la ley en el ámbito de la seguridad jurídica.

Ha reconocido que ERC y el PSOE se reúnen semanalmente desde hace más de 3 años, que estos encuentros han facilitado medidas como los indultos o la derogación del delito de sedición y que "en el momento que haya algún acuerdo por anunciar" se hará una mesa de negociación pública.

25N

La portavoz ha explicado que representantes de ERC participarán en las movilizaciones previstas contra la violencia de machista con motivo del 25N, Día internacional contra la violencia de género.

Además, ha criticado que este año hayan muerto 14 mujeres víctimas de violencia machista y ha dicho que es "una lacra" en la que hay que seguir trabajando.