Sant Joan Despí (Barcelona) lamenta el presunto asesinato de una mujer por su hermano este jueves

Edidicio donde se ha producido el presunto asesinato - AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DESPÍ

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona) ha lamentado y ha expresado su "condena enérgica" respecto al presunto asesinato de una mujer a manos de su hermano este jueves a mediodía, cuyo autor de 78 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra, que investigan el caso bajo secreto de sumario.

"Este hecho nos recuerda, una vez más, que cualquier tipo de violencia es intolerable, que nos interpela como sociedad y que exige una respuesta conjunta y decidida de todas las instituciones y la ciudadanía", subraya el consistorio en un comunicado.

Además, han trasladado su pésame "más sincero" a la familia y a personas cercanas a la víctima.