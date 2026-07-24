Santa Eugènia de Berga (Barcelona) recibe un estudio para impulsar la conexión de alta velocidad

Situación de las infraestructuras en Santa Eugènia de Berga - DIPUTACIÓ DE BARCELONA

BARCELONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha entregado un estudio de banda ancha al municipio de Santa Eugènia de Berga (Barcelona) para impulsar la conectividad de alta velocidad en diferentes puntos de interés de la zona, informadel consorcio en un comunicado.

El proyecto se define por el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones para que el Ayuntamiento tenga la posibilidad de dotar de conectividad de alta velocidad a las masías y actividades ganaderas de la localidad.

Estos estudios, destinados a los ayuntamientos de hasta 75.000 habitantes y desarrollados en colaboración con el consorcio Localret, dotan a los municipios de elementos que faciliten la implementación de los servicios 'smart city'.