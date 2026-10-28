El Santa Mònica de Barcelona acoge 'Boom Crash Candy Crush' sobre "dopamina, datos y militarización"

Cartel de 'Boom Crash Candy Crush'. - SANTA MÒNICA

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Santa Mònica de Barcelona acoge, hasta el 31 de enero, la exposición 'Boom Crash Candy Crush' sobre "dopamina, datos y militarización", que explora cómo las nuevas tecnologías condicionan los cuerpos a través de patrones de comportamiento adictivos.

La muestra, curada por la artista Joana Moll y el director del centro, Enric Puig Punyet, pone también el foco "en los mecanismos de vigilancia y el tráfico de datos que erosionan la agencia humana", informa el Santa Mònica en un comunicado de este miércoles.

'Boom CrasH Candy Crush' reúne obras de artistas locales e internacionales como Hito Steyerl, Shona Illingworth, May Murad, Jessica Ekomane, Heba Y. Amin, Noura Tafeche, !Mediengruppe Bitnik, Mar Medina + Roc Jiménez de Cisneros + Joana Moll, Mario Santamaría, Aram Bartholl, Faith Holland, aaajiao, Conrad Weise + Kjell Wistoff, Ye$Si Perse, César Escudero + Martin Nadal, Sarah Ciston, Asia Bazdyrieva, Ben Grosser y laSADCUM.

VIDEOJUEGOS, ATENCIÓN Y ESTRUCTURAS MILITARES

La exposición plantea qué tienen en común un videojuego "aparentemente inocente" como Candy Crush, las economías de la atención y las infraestructuras militares contemporáneas.

A la vez, abre interrogantes sobre la privacidad, la autonomía y las formas contemporáneas de vigilancia, en la que las personas se convierten a la vez en "consumidoras y productoras de información".

La exhibición propone una experiencia "interactiva y performativa" que traslada estas cuestiones al terreno de la experiencia corporal a través de instalaciones, arquitecturas y dispositivos artísticos.

Asimismo, se completa con un programa público de actividades participativas, 'performances', conciertos y coreografías, que incluyen parte de las conferencias del programa de arte y pensamiento participativos '(crear) Situacions', dedicada al concepto de 'Brain rot militar'.