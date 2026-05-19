Santacreu (Cámara) afirma que hay infraestructuras "más prioritarias" que la línea orbital

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu. - EUROPA PRESS

BARCELONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha valorado como una buena noticia el acuerdo entre el Govern y ERC para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, aunque ha afirmado que hay infraestructuras "más prioritarias" que la línea orbital ferroviaria.

Lo ha dicho este martes en Barcelona en una rueda de prensa para presentar el estudio 'Impacto de la IA generativa sobre el mercado laboral: un análisis con perspectiva de género y edad' realizado por la entidad y el Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE).

Ha afirmado que cualquier apuesta de mejora de la insfraestructura es bienvenida y la línea orbital ferroviaria tiene sentido, aunque ha recordado que hay otras infraestructuras que "son mucho más prioritarias y mucho más complejas" y que "no se pueden dejar de hacer".

Respecto al acuerdo sobre el peso mayoritario de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona en el Consorci de la Zona Franca, Santacreu ha afirmado que si la infraestructura "tiene una vinculación y gobernanza más relacionada con Catalunya es mejor".

Santacreu también ha valorado que es normal que un país tenga Presupuestos, y si puede ser, los tenga cada año, para poder llevar a cabo las políticas: "Llevamos unos años sin presupuestos, y no llegar a un acuerdo nos abocaba a una situación este año compleja", ha dicho en referencia a las dos citas electorales, municipales y españolas, del próximo año, y que podrían haber complicado el acuerdo.