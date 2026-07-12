Santacreu (Cámara de Barcelona) dice que 10 grandes empresas en el Pleno es "la proporción adecuada"

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BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha defendido que su propuesta de que el Pleno de la corporación cuente con 10 sillas de mayor aportación económica es "la proporción adecuada" al peso que tienen las grandes compañías en la economía catalana.

En una entrevista de Europa Press, ha asegurado que actualmente hay "una infrarrepresentación de la empresa grande" en el Pleno, teniendo en cuenta su importancia en términos de empleo, facturación, valor añadido y aportación tributaria, y ha añadido que se debe a que el sistema electoral de la Cámara "favorece a las empresas pequeñas".

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Barcelona aprobó el miércoles una nueva clasificación de los vocales del Pleno para lograr una representación más equilibrada y proporcional entre autónomos, pymes y grandes empresa, y el Pleno del jueves debe ratificarlo.

Se establece una clasificación de vocales elegidos por sufragio en grupos y categorías que compondrán el Pleno, y una nueva propuesta de las vocalías de mayor aportación voluntaria, que pasan de 2 a 10.

Según los cálculos que han hecho, tras las elecciones del próximo año la proporción en el Pleno sería de 35% para las grandes empresas, y el 65% restante para las pymes y los autónomos.

Considera que la propuesta tiene "razonablemente el apoyo" de los actuales miembros del Pleno, que ha dicho que entienden la importancia de que el Pleno sea relevante y represente la realidad económica.

ELECCIONES

Santacreu ha afirmado que su candidatura prevé presentarse de nuevo a las elecciones a la Cámara que se deben celebrar en 2027 y que mantendrán la idea de ser "una candidatura independiente, que no dependen de ninguna vinculación política, ni dependa de ninguna patronal ni de ninguna otra organización".

"Es una candidatura que se relaciona con todos, que cuenta con todos, pero que sabe que la Cámara tiene una mirada independiente y que, por lo tanto, no depende de terceros", ha dicho.

Ha añadido que los miembros de la candidatura se basarán en cuatro puntos: independencia, transversalidad, calificación de los representantes y compromiso de dedicación con la Cámara.

LEY DE CÁMARAS

Preguntado por el estado de la futura Ley catalana de Cámaras, ha respondido que la previsión de los partidos es que el Parlament la apruebe el día 22: "No hemos perdido la esperanza de que se apruebe el día 22 de julio; esta es la voluntad que hay. Vamos un poco contra el reloj, pero aún es posible".

Sobre la relación con las patronales, tras las críticas de estas organizaciones al texto de la ley, ha recordado que se alcanzó un punto de entendimiento y que intentaron aprovechar el trámite parlamentario para volver a principios que ya estaban superados.