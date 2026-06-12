Santacreu (Cámara de Barcelona) insta a las empresas a apostar por la IA y pide reducir la burocracia

Archivo - Josep Santacreu en el Fòrum Empresarial del Llobregat - FORUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmado que es necesario aplicar estabilidad jurídica y un marco legal positivo para apoyar a las empresas, reducir burocracia y, sobre todo, apostar por la inteligencia artificial (IA): "Las empresas que no lo hagan probablemente no sobrevivirán en los próximos 10 años".

Santacreu lo ha dicho este viernes en el Fòrum Empresarial del Llobregat, presidido por Santiago Ballesté, donde ha mostrado su visión sobre los principales retos de competitividad de las empresas y el futuro económico del territorio, abordando aspectos como las infraestructuras, el talento, la innovación y la transformación digital.

Por su lado, Ballesté ha destacado la necesidad de reforzar la conexión entre empresa, formación profesional, universidad y administración, además de "prestigiar los oficios, impulsar la formación dual y adaptar mejor la formación a las necesidades reales del tejido productivo".