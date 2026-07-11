Santacreu (Cámara de Barcelona) prioriza la actividad internacional en la segunda mitad de mandato

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BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha afirmado que su principal objetivo en la segunda parte del mandato es la actividad internacional de la corporación.

En una entrevista de Europa Press, ha explicado que en la primera parte ha habido otros "temas prioritarios" aunque también han ido trabajando en la internacionalización y con buenos resultados, pero sin dedicar toda la atención.

"Ya empezamos a ver los resultados del esfuerzo preparatorio que hemos ido haciendo estos últimos años", ha afirmado, y ahora enmarca en este objetivo la presidencia de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame) y la del capítulo español de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Hasta el momento su presidencia ha celebrado 49 reuniones diplomáticas con embajadas, consulados y ministerios; 33 reuniones o acuerdos con cámaras de comercio; 7 misiones internacionales con 300 empresas; 19 jornadas internacionales con 1.585 compañías, y ha tenido actividad en 58 países.

Santacreu ha insistido en que la Cámara "pondrá más énfasis en esta actividad internacional" y que lo hará en colaboración con otros actores, como el Govern y Acció (Generalitat), patronales y otras entidades dedicadas a la exportación.

IMPULSO A ASCAME

Ha recordado que en 1982 la Cámara formó parte de la creación de Ascame, con la voluntad de "promover el desarrollo conjunto de la región y favorecer el intercambio económico como herramienta básica para promover el bienestar, pero también la paz y las buenas relaciones".

Por eso ha reiterado la necesidad de reforzar lazos: "Esta idea un poco romántica, pero creo que tiene sentido, de que si hay buenas relaciones comerciales entre las empresas de países, si hay vínculos fuertes, es más probable que las relaciones políticas entre los países sean positivas".

Para él, si hay intercambio comercial y una relación continuada "es más probable que la parte política respete los tratados y respete el buen entendimiento".

Santacreu ha explicado que la Cámara de Barcelona ocupa por primera vez tanto la presidencia (que ejerce él) como la secretaría general (Xavier Coronas) de Ascame "porque es un momento crítico para el Mediterráneo" y para hacer una refundación de Ascame.

Este doble papel tiene el objetivo de revitalizar y "levantar el nivel" de la organización transnacional, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

APROVECHAR EL FACTOR MEDITERRÁNEO

Entre las acciones que tienen previstas está "aprovechar" que la Comisión Europea (CE) crea una comisaría específica del Mediterráneo y la creación del Pacto por el Mediterráneo, que permitirán que la región tenga más recursos.

El presidente considera que la mejora de las relaciones con los países de la ribera sur del Mediterráneo permite impulsar las relaciones comerciales con estos Estados, que también pueden ser un puente hacia el resto de África.

Asimismo, uno de los grandes retos de Europa es la seguridad "y esta seguridad europea pasa por tener una frontera sur pacífica y con buena relación con los vecinos", además de tener países estables, desarrollados y con buenas relaciones.

ICC

En cuanto a la ICC, ha explicado que nació tras la I Guerra Mundial con la idea de que las relaciones empresariales favorecieran evitar otro gran conflicto, y que su función es la mediación y el arbitraje de grandes casos a nivel internacional para que haya más confianza entre países, lo cual favorece que se hagan negocios, dice.

La otra función del ente es la de lobby "facilitador internacional en temas como puede ser la recuperación de Gaza" o, en su momento, el acuerdo para que el maíz ucraniano pudiera salir del país al inicio de la invasión rusa.

El capítulo español de la ICC cuenta con 180 cámaras y empresas, y algunas de estas cámaras presiden comisiones en la sede central del ente en París (Francia).