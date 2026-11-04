Santacreu (Cámara de Barcelona) trata los retos del Vallès Oriental con empresarios

Los participantes en el encuentro - CÁMARA DE BARCELONA

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, se ha reunido con empresarios del Vallès Oriental (Barcelona) para tratar los retos de la comarca, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

Durante el encuentro se han destacado "algunas de las prioridades para el desarrollo económico de la comarca", como el desdoblamiento de la línea R3 de Rodalies, la prolongación de la B-40 o los nuevos proyectos del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Además, se ha hablado de la situación del comercio de proximidad en la comarca, así como los retos que afronta el modelo energético y las necesidades de generación y de la red de distribución.

Las empresas también han trasladado las dificultades para encontrar personal cualificado y la necesidad de continuar impulsando la Formación Profesional Dual.

Santacreu ha compartido la estrategia de la Cámara para reforzar su presencia en la comarca, que prevé dotar de más personal y recursos a la sede territorial.