Santano, sobre las afectaciones al Puerto de Barcelona por el túnel de Rubí: "Nos preocupa"

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, se ha mostrado preocupado este miércoles por la clausura a raíz de una grieta en el techo del túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías y que afecta al Puerto de Barcelona, ya que "el Puerto es muy importante para Catalunya y para España".

"Es un asunto en que tengo un equipo solo centrado en esto y buscando una actuación de emergencia, porque ya estaba planificada, tenemos para adjudicar una obra importante en ese túnel, pero es verdad que no podemos esperar a tenerla terminada, vamos a hacer una primera actuación seguramente y la vamos a hacer compatible con el paso de las mercancías", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntado por si sabe la fecha en que se reabrirá, lo ha negado pero ha precisado que deber haber una respuesta en días "porque no puede esperar mucho más".

RODALIES

Sobre las afectaciones al servicio de Rodalies, ha expresado que el próximo lunes se deberían tener "plenamente operativas prácticamente todas las líneas, con alguna excepción".

Ha explicado que desde el Ministerio han propuesto a la Generalitat la creación de un grupo de trabajo permanente con la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y otros organismos que cuelgan del ministerio para abordar el impacto a medio plazo "que va a tener y que ya tiene" el cambio climático en la infraestructura ferroviaria catalana.

Ha asegurado que la infraestructura ferroviaria de Catalunya es muy antigua y ha tenido "muy poquita inversión" y, preguntado por si la inversión en la alta velocidad ha ido en detrimento de las redes de cercanías del Estado, ha apuntado a una evolución de la inversión pero ha incidido en que "desde hace ya un tiempo es la hora de las Cercanías".

AP-7 EN GELIDA (BARCELONA)

Sobre las obras en el muro de contención de la AP-7 en Gelida (Barcelona) tras el desprendimiento en las vías del tren que provocó la muerte de un maquinista en prácticas, ha señalado que los trabajos tenían una previsión de dos semanas desde la retirada del convoy pero que, a causa del temporal de lluvia, puede haber alguna afectación en el calendario "un día arriba o un día abajo".

Sobre el cese del director de Explotación y Mantenimiento de Adif, Raúl Míguez Bailo, ha expresado que hay aspectos que "se podrían haber hecho mejor, sin ninguna duda", como algunas tareas de mantenimiento preventivo del entorno ferroviario de las laderas, las bandas ferroviarias o los sistemas de drenaje.