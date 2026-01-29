Santano afirma que Òscar Playà tendrá una "función operativa" en Renfe

BARCELONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha afirmado que el consejero delegado de la nueva empresa Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, tendrá una "función operativa" en Renfe tras el cese del director operativo de Rodalies, Josep Enric García, a consecuencia de las interrupciones ferroviarias en Catalunya.
"Quizá es el momento de eliminar esa bicefalia que teníamos hasta ahora porque creo que uno de los temas en los que tenemos que mejorar y vamos a mejorar es en coordinación. Coordinación de Generalitat con Adif y de todos con el operador que es Rodalies Renfe", ha dicho este miércoles por la noche en una entrevista en 'Mésnit' de 3Cat recogida por Europa Press.
Santano ha valorado positivamente el "doble papel" de Playà tanto en Rodalies como Renfe y, preguntado por cuándo se hará efectivo dicho nombramiento, ha expresado que cree que será inminente, en sus palabras.