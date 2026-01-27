Santano atribuye la incidencia informática en Estació de França (Barcelona) a un fallo del software

Varias personas afectadas por las incidencias de Rodalies en los últimos días. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha explicado este martes que la incidencia en el centro de control de Adif en Estació de França (Barcelona) se debió a un fallo del software.

"Ese software falló, esa es la realidad", ha dicho en una entrevista a 'El matí' de Catalunya Radio, recogida por Europa Press, en la que también ha descartado que la incidencia se diera por un ciberataque o un error humano.

El propio software, ha relatado Santano, lleva instalado tres meses, y según el secretario de Estado, la empresa proveedora del software, Siemens, ha asegurado que "lo van a reparar y han dado garantías de que no volverá a ocurrir la misma incidencia".

Sobre la instalación del software, Santano ha explicado que se trata de un software "de última generación", pensado para dar servicio en el futuro a los diferentes enclaves electrónicos que se están instalando y que incorporarán un nuevo y más moderno sistema de señalización.

Preguntado por la vuelta al funcionamiento de la red ferroviaria, el secretario ha dicho que se está interviniendo "de manera acelerada" en 29 puntos diferentes para solucionar los asuntos de mantenimiento más urgentes.