Santano llega a Barcelona y se reúne con Paneque para abordar la situación de Rodalies

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante la reunión.
El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante la reunión. - GOVERN
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 3 febrero 2026 20:01
Seguir en

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha vuelto este martes a Barcelona, donde se ha reunido con la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, para abordar la situación de Rodalies, informan a Europa Press fuentes del departamento.

Santano tiene intención de permanecer en la capital catalana hasta que Rodalies recupere la normalidad y lo hace horas después de que Paneque le pidiera establecerse en Barcelona hasta la estabilización del sistema.

La presencia del secretario de Estado, que ya había viajado días atrás a Catalunya, tiene lugar tras las nuevas incidencias registradas este martes por la mañana, cuando el servicio ha quedado interrumpido en dos ocasiones por problemas en el centro de control de Adif.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado