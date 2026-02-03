Santano llega a Barcelona y se reúne con Paneque para abordar la situación de Rodalies

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, durante la reunión. - GOVERN

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, ha vuelto este martes a Barcelona, donde se ha reunido con la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, para abordar la situación de Rodalies, informan a Europa Press fuentes del departamento.

Santano tiene intención de permanecer en la capital catalana hasta que Rodalies recupere la normalidad y lo hace horas después de que Paneque le pidiera establecerse en Barcelona hasta la estabilización del sistema.

La presencia del secretario de Estado, que ya había viajado días atrás a Catalunya, tiene lugar tras las nuevas incidencias registradas este martes por la mañana, cuando el servicio ha quedado interrumpido en dos ocasiones por problemas en el centro de control de Adif.