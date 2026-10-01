Santano ve que 2027 tiene que ser "un punto de inflexión clarísimo" para la movilidad en Catalunya

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en un diálogo junto a la presidenta del Cercle d’Economia, Teresa Garcia-Milà - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha asegurado que 2027 tiene que ser "un punto de inflexión clarísimo" para la movilidad en Catalunya, ya que está previsto que termine el desdoblamiento de la línea R3 de Rodalies, la conexión ferroviaria con el Aeropuerto de Barcelona y porque van a incorporar nuevo material que debe dar más fiabilidad y capacidad a la red.

Lo ha dicho este jueves durante un diálogo junto a la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà, sobre infraestructuras de movilidad, en el que también ha intervenido la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque.

Santano ha explicado que la cifra de inversión en Catalunya va a crecer en los próximos 4 años si las previsiones se cumplen y ha dicho que confía en que los nuevos trenes de Alstom lleguen en primavera: "Es el horizonte con el que trabajamos".

También ha señalado que la inversión en la futura estación de La Sagrera es la "más importante que ha hecho España nunca en una estación".

Asimismo, ha asegurado que están "muy preocupados" por los robos de cable de telecomunicaciones en la infraestructura ferroviaria, que ya suman los 70 kilómetros y han supuesto un gasto adicional de casi 20 millones de euros.

Sobre el accidente en Gelida en enero 2026, ha recordado que no fue de origen ferroviario y ha dicho que han reforzado el "mantenimiento preventivo" en Catalunya.

AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

Respecto a la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, Santano ha señalado que en el DORA III (2027-2031) hay inversiones importantes centradas sobre todo en la T1 y la T2 y algunos proyectos que "servirán para que en el siguiente DORA se pueda acometer la ampliación de la pista".

"Por supuesto, previamente hay que pasar a la evaluación ambiental; estamos convencidos de que esas compensaciones van a funcionar y que la Comisión Europea las debe autorizar", ha añadido.

En este sentido, Santano ha subrayado que la ampliación de la pista no solo es buena y necesaria para el funcionamiento del aeropuerto y para la competitividad de Catalunya, sino que "además a todos los vecinos del entorno les va a venir muy bien porque les va a quitar mucho ruido".

Ha explicado que los aviones que despegarán de la nueva pista, que será más larga, girarán hacia el mar: "Y por tanto lo que tendremos es una infraestructura mucho más convivible con los vecinos, además de más competitiva".

PANEQUE

La consellera ha destacado que el trabajo de coordinación y comunicación constante con el Gobierno está dando sus frutos: "Nos permiten ir avanzando en algunas cuestiones que arrastran algunos déficits y años de desinversión".

En este sentido, ha subrayado que Catalunya necesita capacidad de ejecución, pero también "recuperar una hoja de ruta y una planificación determinada en cuanto a infraestructuras", ya que, según ella, la movilidad y las infraestructuras son un elemento, junto con la vivienda, fundamental para asegurar unos mínimos estándares de bienestar.

Asimismo, ha recordado que la Catalunya ha cambiado por el crecimiento demográfico, la evolución de la economía, la demografía y, en consecuencia, han cambiado también los parámetros de movilidad: "Han sido cambios rápidos también que no han tenido la correspondencia en esta evolución de las infraestructuras".

Por eso, Paneque ha afirmado que el Govern está trabajando en la modernización y salto de escala para adaptarlas, y ha recordado que el plan de Rodalies reclama un esfuerzo aún mayor.

"La colaboración público-privada debe convertirse en un instrumento complementario para acelerar todos estos proyectos con suficiente madurez y con unos plazos de tiempo que nos ayuden a hacer conjuntamente lo que quizá la administración pública sola haría en 30-40 años, poderlo hacer en esta década", ha añadido.

GARCIA-MILÀ

La presidenta del Cercle ha asegurado que Catalunya afrontará, en los próximos años, "decisiones que van a condicionar su competitividad y su cohesión territorial", como las relacionadas con Rodalies, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Corredor Mediterráneo, entre otras.

Según ella, Rodalies ha vivido un año especialmente difícil que ha puesto de manifiesto la fragilidad de una red que arrastra años de déficit de inversión y sobre todo de mantenimiento, por lo que ha señalado la necesidad de tener "capacidad de ejecución, visión a largo plazo y una colaboración real entre administraciones".