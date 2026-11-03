Santos ve "torpeza" en las críticas del Gobierno de De la Espriella al Acuerdo con las FARC

El expresidente de Colombia Juan Manuel Santos durante las jornadas World in Progress (WIP) de Prisa, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 3 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El World in Progress (WIP) es un foro internacional d - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, ha tildado de "total torpeza" las críticas del nuevo representante del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al Acuerdo de Paz con las FARC.

Lo ha dicho este martes en un diálogo con el historiador y exministro de Asuntos Exteriores de Israel Shlomo Ben-Ami en la segunda jornada del World in Progress (WIP), que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona.

Santos ve la postura del nuevo Gobierno como una contradicción "por razones ideológicas y políticas sin ninguna lógica y contra el sentido común", y ha subrayado que lo que más le convendría al Ejecutivo es implementar el acuerdo.

VERIFICADO POR LA ONU

El expresidente ha destacado que el acuerdo fue verificado por el Consejo de Seguridad de la ONU y votado favorablemente por unanimidad: "No puedo entender que vaya ante el Consejo de Seguridad a decir que todo lo que ha hecho el Consejo no tiene ninguna validez".

Y ha concluido que las críticas al Acuerdo de Paz se deben a la voluntad de mantener el poder: "¿Cuántos por mantener el poder están dispuestos a sacrificar la paz y continuar la guerra?".

"REVISIONISMO" DE LOS NUEVOS LÍDERES

Por su parte, Shlomo Ben Ami ha lamentado que, aunque a Santos le tocó hacer el Acuerdo de Paz, "la implementación le toca a los enemigos del Acuerdo de Paz".

En la misma línea que Santos, Ben Ami ha criticado el "revisionismo" de De la Espriella y ha calificado la situación como tragedia del calendario político, la cual también ha extrapolado a Israel.

"Después del asesinato de Rabin, le tocó a Netanyahu implementar los acuerdos de Oslo. Y eso es imposible. Así que ese es el laberinto en el que se ha introducido el proceso colombiano", ha sostenido.

Ben Ami ha afirmado que la implementación de los acuerdos de paz "requiere de decisiones muy duras y la capacidad de resistir a la presión popular".

"La guerra une a las naciones y la paz las divide", ha agregado, y ha concluido que en la actualidad el mundo está liderado por líderes que no piensan en términos de un nuevo orden basado en ideas pacíficas.