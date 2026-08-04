Saplex destina 11 millones a adecuar la nueva planta de Canovelles (Barcelona)

BARCELONA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Saplex prevé destinar este año 11 millones de euros a adecuar la nueva planta de Canovelles, que compró en 2024, y a la compra de maquinaria que debe permitir ampliar su capacidad productiva y dar respuesta al incremento de la demanda, informa en un comunicado este martes.

La inversión se enmarca en el plan de crecimiento de la empresa, que invirtió 16,3 millones entre 2024 y 2025 para reforzar su capacidad industrial, modernizar sus procesos y preparar su crecimiento futuro.

Fuentes de la empresa han explicado que la inversión permite aumentar la capacidad productiva, "ganar eficiencia y seguir respondiendo a una demanda que continúa incrementándose notablemente tanto en España como en los mercados internacionales".

La empresa cerró 2025 con un beneficio antes de impuestos de 7,8 millones de euros, una facturación de 91,5 millones (+4,4%) y un Ebitda de 11,9 millones.

Para este año, la previsión es incrementar la facturación un 5% por la ampliación de su capacidad productiva y el crecimiento de la demanda.