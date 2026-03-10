Satse alerta a Pané de que el proyecto de presupuesto de Salud "cronifica la infrafinanciación"

Archivo - Chaleco de Satse en una foto de archivo. - SATSE - Archivo

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Satse Catalunya ha enviado una carta a la consellera de Salud de la Generalitat, Olga Pané, en la que alerta de que el proyecto de presupuestos de su Departamento "cronifica la infrafinanciación" del sistema sanitario catalán.

Asimismo, el sindicato asegura que "obvia necesidades esenciales" que afectan tanto a los profesionales como a la calidad asistencial que recibe la ciudadanía, por lo que consideran imprescindible incorporar enmiendas que garanticen la sostenibilidad del sistema, informa en un comunicado de este martes.

Satse reconoce que los presupuestos incorporan las partidas necesarias para garantizar los compromisos del III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS), pero alerta de que no incluyen ninguna línea específica para desplegar las conclusiones de la Mesa de Armonización de las condiciones laborales del sistema público.

La organización ha mostrado también "sorpresa" ante la presencia de iniciativas en fase piloto, como los Centros de Salud Integral de Referencia (Csir), mientras no se contempla financiación específica para medidas como la compra de vehículos de atención domiciliaria.

Además, también lamenta que sea potencie la programación por motivos, pese a que el estudio del Aquas señala que está "sobrecargando a las enfermeras".

REUNIONES CON LOS GRUPOS

En este escenario, Satse ha anunciado el inicio "inmediato" de una ronda de reuniones con todos los grupos parlamentarios para incorporar enmiendas durante el trámite parlamentario.

El sindicato pide priorizar la armonización de las condiciones laborales en el conjunto del sistema sanitario catalán, la retirada de los recortes, la financiación "real" de la atención domiciliaria, la identificación de nuevos centros de difícil cobertura y el incremento de ratios de enfermeras.

Según la organización, Catalunya necesita aprobar unos presupuestos tras dos prórrogas consecutivas, pero avisa de que estos no son "los que el sistema sanitario necesita".