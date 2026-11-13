Satse empieza en Salt (Girona) sus movilizaciones para pedir "armonizar" las condiciones laborales

Concentración de Satse Catalunya ante el Hospital de Santa Catarina de Salt - SATSE CATALUNYA
GIRONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha pedido en una concentración este viernes ante el Hospital Santa Caterina de Salt un IV Convenio Siscat digno y que avance hacia la "armonización" de las condiciones laborales de los profesionales del sistema sanitario catalán, en la primera de sus movilizaciones previstas para este mes de noviembre.
El sindicato de enfermería ha considerado que, con los presupuestos aprobados, "ya no existen excusas" para continuar aplazando medidas laborales y retributivas para enfermeras, comadronas y fisioterapeutes, ha informado en un comunicado.
Satse ha asegurado que ha elegido el Hospital de Santa Caterina porque desde hace dos décadas trabaja en una alianza estratégica con el Hospital Josep Trueta de Girona para reforzar la coordinación asistencial y la integración de servicios, "sujetos a condiciones laborales diferentes".
"La armonización de las condiciones laborales no es una reivindicación teórica; es una necesidad evidente que los profesionales ven cada día en su lugar de trabajo", ha señalado el sindicato.
La movilización ante el Santa Caterina es la primera de las cuatro concentraciones anunciadas por Satse Catalunya dentro de una campaña que, según el sindicato, "se intensificará si las patronales no presentan propuestas que permitan construir un convenio digno, moderno y orientado a reducir las desigualdades existentes" entre profesionales del mismo sistema sanitario.