El SCT pide no circular este miércoles por Amposta (Tarragona) para evitar el colapso durante el eclipse

El Centre de Informació Viària de Catalunya, preparado para el seguimiento del estado del tráfico durante el eclipse - EUROPA PRESS

BARCELONA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) pedirá a los navegadores que no recomienden circular este miércoles por el interior de Amposta (Tarragona) a los conductores desplazados al sur de Catalunya para ver el eclipse para evitar el colapso del centro de la ciudad.

"Los navegadores son malvados e irán dando opciones que nosotros no queremos que den", ha afirmado este martes el director del SCT, Ramon Lamiel, en una atención a los medios con motivo del dispositivo especial para el evento astronómico en la que también ha intervenido la jefa de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís.

La medida más destacada del dispositivo, que ya fue avanzado hace dos semanas por el Govern, es la prohibición de la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos en la AP-7 desde Martorell (Barcelona) y en la N-340 desde Vilafranca (Barcelona) en sentido sur desde las 17.00 hasta las 00.00.

La movilidad de los camiones en sentido norte sí que estará permitida, pero con circulación exclusiva por la derecha y con una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, tras la negativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) de restringir la circulación de estos vehículos en sentido norte desde la Comunidad Valenciana.

Prohibir su paso a su entrada a Catalunya generaría "un problema aún mayor" que se traduciría en más retenciones, según Lamiel.

El director del SCT, además, ha asegurado que los datos de los que disponen apuntan a que el 60% de los desplazamientos en las zonas con más previsión de afluencia han sido hasta el momento de personas "de la misma comarca", lo que les lleva a pensar en que la movilidad podría ser de más proximidad de lo previsto inicialmente.

"NO PARARSE"

El director ha pedido a la ciudadanía "no pararse y no aparcar" en las carreteras, especialmente en la hora en la que se acerque el eclipse.

"Tenemos que preservar la AP-7 para los que van al Ebro para preservar la capacidad", ha dicho el director, que ha pedido una estrategia de distribución del tráfico "capilar" para la zona norte del Delta del Ebro, por distintas carreteras y accesos, y "circular" en la zona sur, estableciendo circuitos de circulación para facilitar las entradas y salidas.

VÍAS RECOMENDADAS

La N-340 servirá para distribuir el tráfico hacia diferentes puntos del Delta, especialmente a través de las salidas de la AP-7.

La C-25 es la vía recomendada para ir a las comarcas de Ponent desde Girona, la A-2 la vía indicada para llegar a esas comarcas desde Martorell y la AP-2 para llegar a puntos concretos como Lleida, les Borges Blanques o Valls.

En el caso del Camp de Tarragona, las vía más recomendada es la A-7.

Trànsit contará con un helicóptero para controlar 4 válvulas de la AP-7 en L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, L'Aldea y Amposta (Tarragona) y redistribuir el tráfico si es necesario.

700 POLICÍAS

La jefa de la Comisaría General de Movilidad de los Mossos d'Esquadra, Mònica Lluís, ha destacado que la policía desplegará 700 efectivos con motivo de este dispositivo, 180 especialistas en tráfico.

El dispositivo se coordinará con el STC desde el edificio del 112 en Reus (Tarragona).