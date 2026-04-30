Seat y Cupra cierran el primer trimestre con un beneficio operativo de 43 millones (+760%)

Archivo - Imagen de un modelo Cupra Tavascan. - CUPRA - Archivo

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Seat y Cupra cerraron el primer trimestre del año con un beneficio operativo de 43 millones de euros, un 760% más que en el mismo periodo del año pasado, por el "riguroso control de costes y gastos indirectos" y el fin de los aranceles al Cupra Tavascan, informa la empresa en un comunicado este jueves.

Los ingresos fueron de 3.677 millones, un 5,6% interanual menos, y las entregas se redujeron un 1%, hasta 145.300 unidades.

Este descenso se debe a las entregas de Seat, que bajaron un 4%, hasta 65.600 unidades, mientras que Cupra alcanzó el mejor primer trimestre de su historia con 79.800 entregas (+2%).

La compañía ha explicado que "en un mercado altamente competitivo, esta mejora refleja el impacto de las medidas de control de costes de la empresa y supone un claro paso hacia adelante en su proceso de transformación".

"Seat & Cupra entra ahora en la fase final de esta, y se espera un impulso adicional en los próximos trimestres con la llegada al mercado del nuevo Cupra Born, la versión actualizada del Cupra Tavascan y el Cupra Raval", ha añadido.

HAUPT

El ceo de ambas marcas, Markus Haupt, ha explicado que 2026 es "un año decisivo" y que los resultados del primer trimestre confirman que van en la buena dirección.

"Se trata de un primer paso importante en nuestra recuperación financiera, que refleja las decisiones firmes que estamos adoptando para reforzar nuestra resiliencia y lograr un crecimiento sostenible", ha asegurado.

El vicepresidente ejecutivo de finanzas e IT, Patrik Andreas Mayer, ha señalado que el 'Performance Program' "ya está dando sus primeros resultados gracias a un control riguroso de los costes" y que el foco se sitúa en reforzar la calidad de los márgenes.

2026

Para el resto del año, la empresa prevé "que las condiciones del mercado global sigan siendo desafiantes", por lo que deberá mantener la flexibilidad y agilidad operativas.

Ha añadido que la llegada al mercado del Cupra Raval --prevista para el próximo verano-- "marca el final de la transformación de Seat & Cupra y contribuirá al crecimiento futuro de la compañía".