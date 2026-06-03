Seat empieza a producir en Martorell (Barcelona) los eléctricos Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo

Vehículos en la cadena de montaje de la planta automovilística de SEAT, a 3 de junio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España). Este acto institucional, motivado por el histórico inicio de la producción de los modelos eléctricos Cupra Raval y V - David Oller - Europa Press

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La fábrica de Seat en Martorell (Barcelona) ha iniciado este miércoles la producción de sus primeros coches 100% eléctricos: el modelo Cupra Raval y el Volkswagen ID. Polo, la versión totalmente eléctrica del Polo tradicional.

El acto de inauguración y puesta en marcha de la línea de montaje ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria, Jordi Hereu; el ceo de Seat y Cupra, Markus Haupt; el ceo del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, y el ceo de la marca Volkswagen, Thomas Schäfer.

Haupt ha asegurado que este día es un momento histórico para Seat y Cupra, ya que marca el fin de su etapa de transformación "con el objetivo de liderar la nueva era de la movilidad en Europa".

Los nuevos modelos se fabricarán en la Línea 1 de la planta, que tiene una capacidad máxima de 1.200 coches al día, mientras que la Línea 2 asume la producción del Seat León y el Cupra Formentor y la Línea 3 fabrica los Seat Ibiza y Arona.

De hecho, la producción de la Línea 1, con unas 390 personas trabajando en cada turno, será de forma "escalonada" y empezará con solo un turno, y se prevé que el segundo se establezca antes de verano y el tercero antes de acabar el año.

El Cupra Raval, que se presentó en abril y se comercializará en verano por alrededor de 26.000 euros, mide cuatro metros de largo y es el primer modelo de la familia de coches eléctricos urbanos del proyecto del grupo Volkswagen, liderado por Cupra.

ELECTRIFICACIÓN DE LA PLANTA

Seat ha invertido más de 3.000 millones en la electrificación de la planta de Martorell y en más de 300.000 horas de formación en digitalización para sus trabajadores.

La fábrica, que es la tercera planta en capacidad de Volkswagen en la UE, tiene una capacidad de 2.500 coches diarios y el año pasado registró una producción de 470.347 coches, cifra que esperan igualar o superar este año.