El secretario de Trabajo del Govern ve fundamental la "sensación de pertenencia" para la UE

El secretario de Trabajo del Govern de la Generalitat, Francisco Ramos - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Trabajo del Govern de la Generalitat, Francisco Ramos, ha situado este miércoles la "sensación de pertenencia" como elemento fundamental para fortalecer el espacio europeo común, con diferentes dimensiones de la realidad que a su juicio no tienen que ser competitivas.

"No estamos en el mejor momento de la construcción europea", ha afirmado Ramos en el discurso de clausura de la jornada 'L'Europa social en qüestió', organizada por el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) y por la Fundación Catalunya Europa.

El secretario de Trabajo ha afirmado en la misma línea que no se puede perder la "prosperidad sostenible" y el marco normativo estable que a su juicio puede garantizar la Europa social, representada por la Unión Europea (UE).

La jornada ha contado con 2 mesas redondas, la primera de ellas llamada 'Retos y riesgos de la Europa social', con la participación del profesor en Historia Contemporánea en la UAB Steven Forti; el presidente de la mesa del Tercer Sector, Xavier Trabado, y la socióloga del Centro de Investigaciones Sindicales de CCOO Irene Galí.

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

La segunda, 'Una Catalunya comprometida con la Europa social', ha contado con la presencia de 4 consejeros del Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE que representa a la sociedad civil, a los trabajadores y a los empresarios.

La consejera en representación del sindicato CCOO, Maria Nicoloppoulou, ha situado la transferibilidad administrativa como herramienta útil para la integración europea para "poner en común todo aquello que genera una persona a lo largo de su vida" independientemente de en qué país de la UE lo haga.

El consejero representante del sindicato UGT, Manuel Garcia, ha defendido por que "las empresas más productivas son las que tienen una mayor participación de sus trabajadores", y ha pedido un convenio marco básico para toda la UE que ayude en la integración.

FOMENT Y PIMEC

Por parte de la patronal Foment del Treball, el consejero Joan Roget ha afirmado que la existencia de normativas medioambientales diferentes en cada país y comunidad autónoma lastra la competitividad de las empresas.

En representación de la organización empresarial Pimec, Jacint Soler se ha mostrado favorable a la "aproximación de rentas y salarios" entre los países que integran la UE pero ha visto complicada la asimilación completa, poniendo como ejemplo que dentro de los propios países hay diferencias salariales importantes en función de la región.