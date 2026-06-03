El sector audiovisual catalán facturó un 5,6% más en 2024 hasta 9.120 millones, según el CAC

La vicepresidenta del CAC Laura Pinyol, en la presentación del 'El informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2025' - CAC

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector audiovisual catalán facturó 9.120 millones de euros en 2024, un 5,6% que el año anterior, según 'El informe sobre l'audiovisual a Catalunya 2025' del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) presentado este miércoles en el Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC) en Granollers (Barcelona).

El sector tenía 4.557 empresas en 2025, que suponían con datos de 2024, 44.986 puestos de trabajo: las empresas crecieron un 7,1% y el empleo aumentó un 7,5 en relación a los ejercicios anteriores, informa el organismo regulador en un comunicado.

El motor principal del sector audiovisual en Catalunya fue el entretenimiento audiovisual (4.573 millones de euros), seguido de la publicidad y la comunicación (3.248) y los medios de comunicación (1.299).

En el mundo, la facturación del sector audiovisual fue de 2,9 billones de dólares, según datos de 2024, un 5,5% más que el año anterior, y la previsión es que los ingresos a escala mundial lleguen a los 3,5 billones de dólares en 2029.

CONSUMO AUDIOVISUAL

El año pasado, el consumo audiovisual consolidó el descenso sostenido de la televisión lineal, la estabilidad de la radio y el crecimiento de las plataformas digitales, las redes sociales y los contenidos interactivos.

El consumo diario de televisión tradicional en Catalunya se situó en Catalunya en 2 horas y 23 minutos por persona, 13 menos que en 2024, una caída que supera mínimos históricos y que consolida una tendencia de un descenso de unos 10 minutos anuales.

En cuanto a la radio, el consumo se mantuvo estable en torno a los 93 minutos diarios por persona, los contenidos en línea indican un crecimiento del número de abonados tras haber experimentado una "ligera desaceleración" los dos años anteriores.

En Catalunya, según datos del Idescat, entre los jóvenes menores de 25 años el consumo de redes sociales fue superior a las dos horas diarias.

Sobre la oferta disponible en catalán en las plataformas, Filmin fue la presentaba una oferta más alta, con el 20,7% del catálogo, mientras que la tenía la más reducida era Disney+, con un 2,2%, y el informe señala que la presencia del catalán en la creación de contenidos en las redes es "una asignatura pendiente".

IA

El informe analiza cómo han reaccionado los actores audiovisuales, el periodismo con responsabilidad editorial y la escuela ante los riesgos provocados por la implementación de la inteligencia artificial (IA), ofrece una radiografía del sector y destaca las principales tendencias, informa el organismo regulador en un comunicado.

La vicepresidenta del CAC, Laura Pinyol, ha asegurado que el informe quiere ser una herramienta para entender hacia dónde evoluciona el sistema audiovisual catalán y el global, y ha afirmado que la IA "continúa siendo la cuestión de más relevancia".

LAURA PINYOL

Pinyol ha afirmado que el Col·legi de Periodistes de Catalunya hizo un estudio sobre el uso y el impacto de la IA que determinó que un 20% de las personas consultadas la usan de manera constante, mientras que el 56% no lo hace.

Sobre la implementación de la IA en las escuelas, Pinyol ha explicado que en Estados Unidos, en paralelo a la orden ejecutiva de Donald Trump en que plantea introducir la IA desde las primeras etapas educativas, la ciudad de Nueva York ha abierto un debate para establecer cómo se implementa y qué espacios deben quedar fuera de la decisión algorítmica.

"En definitiva, la decisión del gobierno municipal de Nueva York puede propiciar un sistema de regulación de la IA en la educación y, en cadena, de los países que todavía tienen a Estados Unidos como referente", ha dicho.