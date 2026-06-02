El sector de la IA insta a combinar herramientas tecnológicas con el conocimiento humano

La presidenta de GMV, Mónica Martínez; el ceo de Openchip, Francesc Guim, y el cofundador de Apptronik Luis Sentis, en la sesión 'IA aplicada, robótica y el nuevo modelo industrial europeo' de la 41 Reunió Cercle d'Economia - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de GMV, Mónica Martínez; el ceo de Openchip, Francesc Guim, y el cofundador de Apptronik, Luis Sentís, han puesto énfasis en la importancia de combinar las nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial con el conocimiento humano y su supervisión.

Lo han explicado este martes en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, durante la sesión 'IA aplicada, robótica y el nuevo modelo industrial europeo'.

Martínez ha afirmado que no existe una confianza total sobre la tecnología, ya que ningún sistema es totalmente infalible, aunque ha explicado que los softwares tradicionales tienen mecanismos y metodologías clásicas de validación y verificación para asegurar que los sistemas funcionan como esperan, mientras que "la inteligencia artificial es distinta".

"Es un sistema que depende mucho de lo que ha aprendido antes, de los datos que ha tenido", ha dicho, ya que los inputs cambian constantemente y los sistemas de inteligencia artificial pueden tomar decisiones de una forma muy rápida.

SUPERVISIÓN DE LA IA

Preguntada por la IA que toma decisiones propias de forma autónoma, ha instado a tener una supervisión desde el diseño: "No podemos quitar al humano de la ecuación. Podemos, pero no debemos".

Según ella, hay que utilizar las herramientas adaptadas a lo que se quiera hacer y hay que saber utilizar la herramienta, por lo que ha defendido que se van a reemplazar tareas, pero no los empleos: "Siempre va a hacer falta la persona que tenga el criterio de cómo utilizar la herramienta, para qué utilizar la herramienta y el fin que persigue la herramienta".

Por su lado, Guim ha explicado que hay ciertos casos de uso donde la IA puede ayudar mucho, pero sin dejar de lado las soluciones 'in-house' y un codiseño con las personas, aunque para esto es importante que las empresas no adopten la tecnología por adoptarla, "sino que entiendan realmente qué se puede hacer interno y qué se puede hacer externo".

Sentís ha defendido que la IA permite expandir la capacidad de ofrecer servicios e infraestructuras, pero ha puesto el foco en la "recualificación" de los empleados y no en su reemplazo para tener una capacidad de venta de servicios mucho mayor.

EL PAPEL DE EUROPA

Para Guim, la IA está transformando la forma de trabajar y cree que en Estados Unidos y en China van a toda velocidad, mientras que a nivel europeo "las empresas van muy perdidas en cómo utilizar de forma eficiente estas tecnologías".

Preguntado por cómo los chips europeos afectan a la soberanía tecnológica europea, ha defendido que "es fundamental que Europa sea extremadamente agresiva en inversión", ya que para él China y Estados Unidos van con 30 años de ventaja.

Así, ha instado a combinar la tecnología propia con la tecnología de fuera: "Necesitamos que se consuma tecnología europea para que avance. Tenemos que tener control y desarrollar tecnología propia".

Sentís ha señalado que la máquina más sofisticada jamás construida es la litografía en los Países Bajos: "Hay que mantener un nivel de visión, de creencia, de potencial, de educación, de talento. Hay que hacer más de esto y luchar por esta otra hegemonía".

En este sentido, ha dicho que a nivel geopolítico, con la administración de Trump y con la incógnita de qué va a pasar en Taiwán, "hay países enteros que están luchando por ser el siguiente Taiwán" y ha afirmado que España, Catalunya y Europa deberían luchar por ser la siguiente potencia en todos los niveles.

Además, Martínez ha asegurado que la regulación puede ser un elemento de freno, pero también una oportunidad que se debe aprovechar.