El sector turístico de Girona cifra en un 75% las vacantes sin cubrir

Festival 'Temps de Flors 2026', en el casco histórico de Girona. - Glòria Sánchez - Europa Press

GIRONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Hosteleria i Turisme de les Comarques de Girona ha cifrado en un 75% el volumen de puestos de trabajo sin cubrir, según una encuesta realizada entre las empresas asociadas a las 13 entidades que conforman la entidad, informa este jueves en un comunicado.

La entidad estima que a lo largo del año las empresas han necesitado cubrir entre 4 y 5 plazas, lo que supone alrededor de 8.000 puestos de trabajo, de los que hasta la fecha se han ocupado 2.000.

Por perfiles, los diferentes empresarios explican que la mayor dificultad para cubrir puestos de trabajo son los camareros, cocineros, personal de limpieza y jefes de sala, principalmente por la escasez de candidaturas y la falta de formación específica y de experiencia.

La federación ha destacado que el impacto se traduce en el cierre de servicios y turnos, la pérdida de la calidad de atención al cliente y la imposibilidad de crecer empresarialmente, un sector que, ha señalado, representa alrededor del 21% de la economía gerundense.

Respecto a las actuaciones, ha defendido reforzar la formación profesional adaptada a las "necesidades reales" de las empresas y promover la revalorización de determinados perfiles, así como mejorar la colaboración público-privada.