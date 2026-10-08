La segunda GiraFeina de Santa Coloma (Barcelona) conectará empresas y jóvenes que buscan trabajo

Archivo - Fachada de la Cámara de Comercio en Barcelona, a 5 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Barcelona organiza el próximo 15 de octubre la segunda feria GiraFeina en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), que prevé conectar a empresas y jóvenes que buscan trabajo, informa la corporación en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebrará en el Centre de Formació Marie Curie y quiere ser "un punto de encuentro entre personas que buscan trabajo" y las empresas del territorio que tienen vacantes.

Durante el evento, los participantes podrán conocer oportunidades laborales, mejorar su currículo, trabajar competencias profesionales, preparar entrevistas de trabajo o inscribirse a ofertas laborales.

Además, el encuentro contará con un espacio de realidad virtual que permitirá a los jóvenes descubrir la oferta formativa de Grameimpuls con gafas digitales.

La propuesta permitirá conocer los recursos vinculados a la formación y la ocupación, recibir orientación profesional y entrar en contacto directo con empresas y profesionales.