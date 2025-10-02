La Seguridad Social gana en Catalunya una media de 14.869 afiliados en septiembre (+0,39%)

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Seguridad Social ganó en Catalunya una media de 14.869 afiliados en septiembre respecto al mes anterior (+0,39%), lo que sitúa el número total de ocupados en 3.863.651.

En términos interanuales, los afiliados a la Seguridad Social subieron de 76.460 personas, un 2,02% más que el año pasado, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de este jueves.

Si se atiende al dato del último día del mes, no en valores medios, el sistema subió en 17.708 afiliados en Catalunya respecto al mes anterior.

A nivel estatal, la afiliación a la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), y el número de afiliados medios se situó en los 21.697.665.

Catalunya fue la segunda comunidad autónoma donde más subió la afiliación, una lista liderada por la Comunidad de Madrid (+45.903) y que en tercer lugar se encuentra el País Vasco (+11.475), mientras que Islas Baleares lideró la bajada (-13.533).

ERTE

Respecto a los trabajadores que aún están incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), quedaban 1.373 a 30 de septiembre en Catalunya.

En el conjunto de España, a cierre de mes quedaban 9.830 trabajadores en expedientes temporales, de los cuales 6.696 estaban en un ERTE-ETOP, 2.621 en un ERTE por fuerza mayor y 513 por Mecanismo RED del sector de la automoción.